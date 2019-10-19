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Борнмут - Норвич Сити
Борнмут - Норвич Сити: обзор матча 19 октября 2019
Борнмут
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Норвич Сити
90'
Замена
️️️️
Д. Србени
86'
Желтая карточка
Т. Пукки
81'
Замена
️️️️
О. Эрнандес
Желтая карточка
А. Смит
70'
Замена
️️️️
А. Данжума
69'
68'
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
️️️️
Д. Кинг
62'
50'
Замена
️️️️
Т. Трибулл
29'
Желтая карточка
Д. Льюис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
20
Теему Пукки
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
27
Кук
19
Соланке
15
Аке
15
Рико
15
Смит
4
Кук
8
Биллинг
10
Фрейзер
10
Уилсон
9
Уилсон
3-1-4-1-1
23
Крул
3
Ааронс
20
Пукки
4
Годфри
10
Амаду
6
Теттей
78
Ляйтнер
23
МакЛин
18
Льюис
10
Кантвелл
10
Буэндия
7
Данжума
7
Данжума
7
Кинг
7
Кинг
11
Эрнандес
11
Эрнандес
28
Трибулл
28
Трибулл
7
Србени
7
Србени
Остались в запасе
Борнмут
Норвич Сити
1
Артур Боруц
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Борнмут - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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