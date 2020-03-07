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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 07 марта 2020
Ливерпуль
07.03.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
25'
М. Салах
33'
С. Мане
9'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Борнмут
90'
+2
Желтая карточка
К. Уилсон
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
90'
+2
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
84'
80'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ж. Лерма
68'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Станислас
ГОЛ! 2:1!
С. Мане
Пас отдал
В. ван Дейк
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
25'
19'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
С. Кук
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Адриан
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-3-2-1
32
Рэмсдейл
3
Стейси
15
Смит
27
Кук
15
Аке
8
Биллинг
4
Кук
8
Лерма
19
Станислас
10
Фрейзер
9
Уилсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Лаллана
10
Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
27
Кук
6
Симпсон
6
Симпсон
27
Кук
8
Лерма
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Лерма
19
Станислас
19
Соланке
19
Соланке
19
Станислас
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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