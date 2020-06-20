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Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 20 июня 2020
Борнмут
20.06.2020, суббота, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
12'
Л. Миливойевич
23'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
89'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
С. Кук
87'
76'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Бентеке
71'
Желтая карточка
Д. Уорд
Желтая карточка
Л. Кук
67'
65'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Брукс
61'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Кинг
49'
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Уилсон
46'
Желтая карточка
А. Смит
45'
+2
45'
Желтая карточка
Ж. Айю
23'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Айю
Пас отдал
П. ван Анхолт
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
27
Кук
15
Аке
15
Смит
3
Стейси
4
Кук
8
Лерма
10
Уилсон
7
Брукс
13
Уилсон
7
Кинг
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
7
Брукс
19
Станислас
19
Станислас
7
Брукс
10
Уилсон
7
Данжума
7
Данжума
10
Уилсон
7
Кинг
19
Соланке
19
Соланке
7
Кинг
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
19
Миливойевич
16
МакКарти
16
МакКарти
19
Миливойевич
20
Бентеке
25
Таунсенд
25
Таунсенд
20
Бентеке
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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