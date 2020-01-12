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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Уотфорд
Борнмут - Уотфорд: обзор матча 12 января 2020
Борнмут
12.01.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Уотфорд
42'
А. Дукуре
65'
Т. Дини
90+2'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уотфорд
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Перейра
90'
+1
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
86'
Замена
Д. Кина
️️️️
А. Дукуре
82'
Замена
Р. Перейра
️️️️
И. Сарр
Замена
С. Сарридж
️️️️
Х. Уилсон
75'
65'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дини
Пас отдал
А. Дукуре
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Гослинг
59'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Ж. Лерма
59'
57'
Желтая карточка
Т. Дини
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
И. Сарр
Желтая карточка
А. Смит
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-2-2
12
Траверс
15
Аке
27
Кук
15
Смит
2
Фрэнсис
32
Гослинг
8
Лерма
10
Фрейзер
10
Уилсон
9
Уилсон
19
Соланке
4-2-1-1-2
12
Фостер
5
Мариаппа
15
Доусон
20
Кэткарт
25
Масина
15
Чалоба
6
Капу
6
Дукуре
7
Сарр
10
Деулофеу
14
Дини
8
Лерма
8
Биллинг
8
Биллинг
8
Лерма
32
Гослинг
4
Кук
4
Кук
32
Гослинг
10
Уилсон
9
Сарридж
9
Сарридж
10
Уилсон
6
Дукуре
8
Кина
8
Кина
6
Дукуре
7
Сарр
37
Перейра
37
Перейра
7
Сарр
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Борнмут
Уотфорд
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Борнмут - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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