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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Астон Вилла
Борнмут - Астон Вилла: обзор матча 01 февраля 2020
Борнмут
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
37'
Ф. Биллинг
44'
Н. Аке
70'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Астон Вилла
90'
+1
Желтая карточка
К. Хаус
80'
Замена
Трезеге
️️️️
М. Накамба
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Саматта
Желтая карточка
К. Уилсон
65'
58'
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Эль-Гази
Вторая желтая
Ж. Лерма
51'
46'
Замена
Б. Энгелс
️️️️
Э. Конса
ГОЛ! 2:0!
Н. Аке
44'
43'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Гослинг
37'
36'
Желтая карточка
Т. Мингс
Желтая карточка
Ж. Лерма
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-3-2-1
32
Рэмсдейл
15
Рико
2
Фрэнсис
15
Смит
15
Аке
8
Биллинг
8
Лерма
32
Гослинг
10
Фрейзер
10
Уилсон
9
Уилсон
3-2-2-2-1
25
Рейна
2
Мингс
30
Хаус
15
Конса
24
Жилберт
23
Таргетт
12
Луис
6
Накамба
21
Эль-Гази
10
Грилиш
25
Саматта
15
Конса
3
Энгелс
3
Энгелс
15
Конса
6
Накамба
7
Трезеге
7
Трезеге
6
Накамба
21
Эль-Гази
9
Дэвис
9
Дэвис
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Борнмут
Астон Вилла
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Борнмут - Астон Вилла
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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