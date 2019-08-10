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Борнмут - Шеффилд Юнайтед
Борнмут - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 10 августа 2019
Борнмут
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
62'
К. Мефам
88'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Шеффилд Юнайтед
Замена
Д. Соланке
️️️️
К. Уилсон
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Б. Шарп
82'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
78'
Желтая карточка
Д. Флек
78'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Ландстрем
Желтая карточка
Р. Фрейзер
64'
63'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 1:0!
К. Мефам
62'
Желтая карточка
А. Смит
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
2
Крис Мефам
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
33
Джордон Айб
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-2-1-2
2
Мефам
15
Рико
15
Смит
15
Аке
27
Кук
8
Биллинг
8
Лерма
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
4-4-2
1
Хендерсон
15
Иган
6
Бешам
5
О'Коннелл
3
Стивенс
10
Норвуд
6
Ландстрем
32
Балдок
13
Флек
17
МакГолдрик
47
Робинсон
9
Уилсон
19
Соланке
19
Соланке
9
Уилсон
6
Ландстрем
15
Фримен
15
Фримен
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
9
МакБарни
9
МакБарни
17
МакГолдрик
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
Остались в запасе
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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