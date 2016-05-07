Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алекс Ревелл - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1983 (43), Кембридж
#18 | Нападающий
191 см | 77 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
17
4
0
0
0
Кардифф
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
07.05.2016
Ноттингем Форест
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
30.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
45, 74'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 4
23.04.2016
Брентфорд
55' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
1 : 1
16.04.2016
Милтон Кинс Донс
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.03.2016
Брайтон
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
1 : 1
12.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 0
05.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
69' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
28'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.02.2016
Милтон Кинс Донс
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.02.2016
Мидлсбро
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 3
30.01.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вулверхэмптон
1 : 3
16.01.2016
Кардифф
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
2 : 0
13.01.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 0
03.11.2015
Кардифф
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
31.10.2015
Кардифф
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
0 : 0
26.10.2015
Бристоль Сити
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
20.10.2015
Мидлсбро
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
0 : 0
17.10.2015
Кардифф
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Кардифф
2 : 1
26.09.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кардифф
0 : 2
15.09.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
2 : 0
12.09.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
29.08.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
2 : 0
22.08.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 1
18.08.2015
Кардифф
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Кардифф
1 : 1
08.08.2015
Фулхэм
1' - 63'
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
12
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
2
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+