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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Кардифф
Ипсвич Таун - Кардифф: обзор матча 31 октября 2015
Ипсвич Таун
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Кардифф
88'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
П. Уиттингем
Желтая карточка
К. Скьюз
87'
85'
Желтая карточка
П. Уиттингем
82'
Желтая карточка
А. Ревелл
Замена
Т. Оар
️️️️
Д. Мерфи
81'
Замена
Б. Питман
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
81'
Желтая карточка
К. Брю
79'
76'
Замена
К. Нун
️️️️
С. Амеоби
Желтая карточка
Т. Смит
45'
+1
43'
Желтая карточка
Д. Роллс
34'
Желтая карточка
М. Коннолли
31'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Фабио
11'
Желтая карточка
С. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
16
Жиль Кук
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
4-3-3
1
Геркен
15
Смит
2
Парр
6
Берра
4
Чамберс
8
Скьюз
17
Брю
2
Мэйтленд-Найлс
17
МакГолдрик
9
Мерфи
20
Сирс
4-3-3
1
Маршалл
2
Фабио
23
Моррисон
21
Пелтье
16
Коннолли
5
Гуннарссон
32
Роллс
7
Уиттингем
20
Мэйсон
10
Амеоби
18
Ревелл
9
Мерфи
15
Оар
15
Оар
9
Мерфи
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
2
Фабио
2
Мэлони
2
Мэлони
2
Фабио
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
7
Уиттингем
10
Амеоби
12
Нун
12
Нун
10
Амеоби
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Кардифф
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
22
Джонатан Дуглас
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
22
Джонатан Дуглас
ПП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Ипсвич Таун - Кардифф
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ипсвич Таун
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Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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