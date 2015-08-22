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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вулверхэмптон
Кардифф - Вулверхэмптон: обзор матча 22 августа 2015
Кардифф
22.08.2015, суббота, 19:15
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
44'
К. Джонс
60'
С. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Ш. Моррисон
90'
+2
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
Фабио
88'
63'
Замена
Д. Хенри
️️️️
К. МакДональд
62'
Замена
Н. Дико
️️️️
О. Ожо
ГОЛ! 2:0!
С. Амеоби
Пас отдал
К. Дикгакой
60'
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Джонс
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Фабио
44'
33'
Желтая карточка
К. Коди
Желтая карточка
К. Дикгакой
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
32
Джо Роллс
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
21
Пелтье
23
Моррисон
16
Коннолли
2
Фабио
32
Роллс
13
Пилкингтон
7
Уиттингем
15
Дикгакой
9
Джонс
20
Мэйсон
3-2-4-1
1
Икеме
15
Коди
30
Хаус
6
Эбанкс-Лэнделл
19
Стирмен
2
Йорфа
16
Эдвардс
9
Ожо
3
ван Ла Парра
29
МакДональд
23
Афобе
2
Фабио
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
2
Фабио
9
Джонс
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Джонс
29
МакДональд
17
Хенри
17
Хенри
29
МакДональд
9
Ожо
12
Дико
12
Дико
9
Ожо
Остались в запасе
Кардифф
Вулверхэмптон
2
Томас Джеймс
ПАЗ
21
Саймон Мур
ВР
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
2
Томас Джеймс
ПАЗ
21
Саймон Мур
ВР
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Кардифф - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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