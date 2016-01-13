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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Кардифф
Халл Сити - Кардифф: обзор матча 13 января 2016
Халл Сити
13.01.2016, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
40'
А. Эрнандес (П)
51'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Кардифф
Замена
С. Алуко
️️️️
М. Диаме
82'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Ливермор
75'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
А. Эрнандес
68'
61'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Д. Мэйсон
ГОЛ! 2:0!
С. Клукас
51'
Желтая карточка
А. Эрнандес
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Эрнандес
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
3-3-3-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
5
Магуайр
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
6
Клукас
17
Диаме
11
Эрнандес
4-4-1
1
Маршалл
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
2
Мэлони
5
Гуннарссон
12
Нун
32
Роллс
13
Пилкингтон
20
Мэйсон
11
Эрнандес
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
8
Ливермор
14
Хэйден
14
Хэйден
8
Ливермор
17
Диаме
14
Алуко
14
Алуко
17
Диаме
20
Мэйсон
10
Амеоби
10
Амеоби
20
Мэйсон
Остались в запасе
Халл Сити
Кардифф
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Халл Сити - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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