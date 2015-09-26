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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Чарльтон
Кардифф - Чарльтон: обзор матча 26 сентября 2015
Кардифф
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
53'
Д. Мэйсон
76'
Ш. Моррисон
49'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Чарльтон
86'
Замена
Ф. Мусса
️️️️
А. Каши
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Д. Мэйсон
85'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
П. Уиттингем
76'
Замена
К. Нун
️️️️
Э. Пилкингтон
75'
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Джонс
68'
59'
Замена
К. МакАлени
️️️️
М. Кеннеди
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэйсон
Пас отдал
С. Мэлони
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
Т. Уотт
46'
Желтая карточка
М. Сарр
46'
Замена
К. Грант
️️️️
З. Бергдич
Желтая карточка
Д. Мэйсон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
10
Конор МакАлени
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
4-4-2
21
Мур
2
Мэлони
23
Моррисон
16
Коннолли
2
Фабио
15
Дикгакой
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
32
Роллс
9
Джонс
20
Мэйсон
3-3-2-2
1
Поуп
3
Фокс
5
Бауэр
20
Солли
19
Бергдич
5
Каши
23
Сарр
7
Гудмундссон
24
Кузинс
32
Уотт
17
Кеннеди
13
Пилкингтон
12
Нун
12
Нун
13
Пилкингтон
20
Мэйсон
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
20
Мэйсон
9
Джонс
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Джонс
5
Каши
44
Мусса
44
Мусса
5
Каши
17
Кеннеди
10
МакАлени
10
МакАлени
17
Кеннеди
19
Бергдич
9
Грант
9
Грант
19
Бергдич
Остались в запасе
Кардифф
Чарльтон
13
Бен Уилсон
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
33
Димитар Митов
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Кардифф - Чарльтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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