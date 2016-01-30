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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 30 января 2016
Хаддерсфилд Таун
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 3
Завершен
Кардифф
40'
Н. Уэллс
90+2'
Г. Банн
37'
П. Уиттингем
61'
Л. Иммерс
79'
П. Уиттингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
ГОЛ! 2:3!
Г. Банн
Пас отдал
Н. Уэллс
90'
+2
89'
Замена
К. Дикгакой
️️️️
С. О'Кифи
89'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Замена
Ф. Божай
️️️️
К. Демпси
86'
79'
ГОЛ! 1:3!
П. Уиттингем
77'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Л. Иммерс
Желтая карточка
Н. Уэллс
76'
73'
Желтая карточка
Фабио
69'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Э. Пилкингтон
61'
ГОЛ! 1:2!
Л. Иммерс
Пас отдал
С. Амеоби
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Э. Хьюс
60'
55'
Желтая карточка
С. О'Кифи
Желтая карточка
Д. Линч
52'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Д. Патерсон
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
П. Уиттингем
Пас отдал
Э. Пилкингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
2-4-3
31
Стир
3
Дэвидсон
6
Линч
33
Банн
10
Демпси
6
Хогг
44
Хьюс
35
Патерсон
10
Матмур
21
Уэллс
4-4-2
1
Маршалл
2
Фабио
5
Экюэль-Манга
16
Коннолли
2
Мэлони
13
Пилкингтон
32
Роллс
7
Уиттингем
7
О'Кифи
10
Амеоби
10
Иммерс
10
Демпси
36
Божай
36
Божай
10
Демпси
44
Хьюс
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
44
Хьюс
10
Иммерс
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
10
Иммерс
7
О'Кифи
15
Дикгакой
15
Дикгакой
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
9
Македа
9
Македа
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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