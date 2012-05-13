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Роверсио
Статистика
Роверсио - статистика
Завершил карьеру
17 января 1984 (42), Игарассу
#15 | Защитник
186 см | 81 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
16
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2 : 4
13.05.2012
Осасуна
72' - 90'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
4 : 0
02.05.2012
Осасуна
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 1
23.04.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1 : 0
15.04.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
10.04.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
6 : 0
07.04.2012
Осасуна
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 5
31.03.2012
Реал
1' - 82'
48'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
0 : 2
25.03.2012
Осасуна
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
20.03.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сарагоса
1 : 1
17.03.2012
Осасуна
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
2 : 1
12.03.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
1 : 1
03.03.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
2 : 1
26.02.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
19.02.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 1
11.12.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2 : 1
04.12.2011
Бетис
1' - 75'
28'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 2
27.11.2011
Осасуна
69' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
3 : 1
17.10.2011
Осасуна
1' - 41'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 0
20.09.2011
Севилья
1' - 68'
57'
68'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
8 : 0
17.09.2011
Осасуна
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
2 : 1
11.09.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0 : 0
28.08.2011
Осасуна
1' - 90'
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