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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 10 апреля 2012
Осасуна
10.04.2012, вторник, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
53'
Р. Гарсия
69'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
+3
Желтая карточка
Х. Лопес
+3
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
Д. Тимор
️️️️
Р. Гарсия
+1
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
Д. Лекич
️️️️
Нино
Вторая желтая
Х. Форлин
Замена
Х. Эчаиде
️️️️
М. Бертран
Замена
Ромарик
️️️️
К. Гомес
Замена
В. Пандиани
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Бертран
Замена
В. Вайсс
️️️️
С. Гарсия
Желтая карточка
А. Сехудо
Желтая карточка
К. Гомес
Вторая желтая
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Лоло
Желтая карточка
Х. Форлин
Желтая карточка
Р. Баэна
17'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Р. Гарсия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
16
Альваро Сехудо
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
14
Ролан Лама
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
24
Рауль Лоэ
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Рауль Баэна
АП
9
Серхио Гарсия
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
18
Мануэль
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
4-2-3-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
8
Лоло
2
Бертран
10
Пуньяль
14
Лама
16
Сехудо
14
Гарсия
24
Лоэ
11
Нино
4-1-3-2
1
Касилья
18
Форлин
21
Лопес
15
Морено
12
Вила
6
Гомес
9
Гарсия
15
Баэна
11
Коутиньо
5
Уче
25
Верду
14
Гарсия
24
Тимор
24
Тимор
14
Гарсия
2
Бертран
5
Эчаиде
5
Эчаиде
2
Бертран
11
Нино
16
Лекич
16
Лекич
11
Нино
9
Гарсия
7
Вайсс
7
Вайсс
9
Гарсия
6
Гомес
5
Ромарик
5
Ромарик
6
Гомес
5
Уче
12
Пандиани
12
Пандиани
5
Уче
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
3
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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