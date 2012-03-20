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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 20 марта 2012
Осасуна
20.03.2012, вторник, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Хетафе
Замена
Х. Родригес
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Д. Тимор
️️️️
Д. Некунам
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Д. Лекич
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
Д. Некунам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
18
Мануэль
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
2
Дамиа
15
Роверсио
4
Фланьо
2
Бертран
10
Пуньяль
6
Некунам
16
Сехудо
14
Лама
11
Нино
14
Гарсия
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
6
Диас
4
Алексис
2
Мане
25
Ласен
8
Мичел
14
Гавилан
16
Риос
17
Кастро
20
Мику
6
Некунам
24
Тимор
24
Тимор
6
Некунам
14
Лама
16
Лекич
16
Лекич
14
Лама
14
Гавилан
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Гавилан
16
Риос
22
Родригес
22
Родригес
16
Риос
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Осасуна - Хетафе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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