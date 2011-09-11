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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Спортинг
Осасуна - Спортинг: обзор матча 11 сентября 2011
Осасуна
11.09.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
28'
Нино
30'
А. Сехудо
75'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Спортинг
Желтая карточка
Х. Кальеха
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
Г. Сангой
ГОЛ! 2:1!
Д. Баррал
Пас отдал
Д. Суарес
Замена
Д. Баррал
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Сола
Замена
М. Фланьо
️️️️
Серхио
Замена
А. Ривера
️️️️
А. Каштру
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
С. Альварес
ГОЛ! 2:0!
А. Сехудо
Пас отдал
Серхио
ГОЛ! 1:0!
Нино
Пас отдал
К. Сола
19'
Желтая карточка
С. Эгурен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Андре Каштру
АП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
15
Роверсио
23
Серхио
22
Райтала
2
Бертран
10
Пуньяль
8
Лоло
16
Сехудо
14
Лама
9
Сола
11
Нино
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
22
Суарес
14
Эрнандес
15
Канелья
4
Ботиа
6
Альварес
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
8
Каштру
8
Трехо
10
Сангой
14
Лама
11
Кальеха
11
Кальеха
14
Лама
23
Серхио
4
Фланьо
4
Фланьо
23
Серхио
9
Сола
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Сола
8
Каштру
5
Ривера
5
Ривера
8
Каштру
9
Эгурен
7
Айосе
7
Айосе
9
Эгурен
8
Трехо
18
Баррал
18
Баррал
8
Трехо
Остались в запасе
Осасуна
Спортинг
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Осасуна - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
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