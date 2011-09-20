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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 20 сентября 2011
Осасуна
20.09.2011, вторник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
Замена
А. Дамиа
️️️️
Ю. Райтала
Желтая карточка
Нино
Замена
Д. Перотти
️️️️
Э. Арментерос
Замена
М. Фланьо
️️️️
Роверсио
Травма
Роверсио
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Лоло
Желтая карточка
Роверсио
15'
Желтая карточка
Ф. Фасио
10'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
22
Юкка Райтала
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Нино
АП
16
Альваро Сехудо
ПВ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
17
Федерико Фасио
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-3-1
1
Андрес
22
Райтала
3
Гонсалес
15
Роверсио
2
Бертран
10
Пуньяль
8
Лоло
14
Лама
11
Нино
16
Сехудо
9
Сола
3-2-2-2-1
13
Варас
16
Навас
4
Спахич
4
Касерес
23
Коке
3
Наварро
15
Троховски
17
Фасио
7
Ману
23
Арментерос
21
Негредо
22
Райтала
2
Дамиа
2
Дамиа
22
Райтала
15
Роверсио
4
Фланьо
4
Фланьо
15
Роверсио
8
Лоло
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Лоло
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
23
Арментерос
8
Перотти
8
Перотти
23
Арментерос
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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