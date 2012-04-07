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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 07 апреля 2012
Райо Вальекано
07.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
6 : 0
Завершен
Осасуна
5'
Х. Мовилья
17'
Мичу
28'
Мичу
36'
Д. Коста
57'
Э. Арментерос
79'
Тито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
Желтая карточка
Роверсио
Замена
А. Делибашич
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 6:0!
Тито
Замена
П. Мали Диаманка
️️️️
Х. Фуэго
Желтая карточка
М. Фланьо
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Э. Арментерос
ГОЛ! 5:0!
Э. Арментерос
Пас отдал
Мичу
Желтая карточка
Х. Пулидо
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Некунам
Замена
Д. Тимор
️️️️
Д. Лекич
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ю. Райтала
Желтая карточка
Ю. Райтала
ГОЛ! 4:0!
Д. Коста
Пас отдал
Мичу
ГОЛ! 3:0!
Мичу
Пас отдал
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
Мичу
Пас отдал
Тито
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мовилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
АП
25
Мичу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ПЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
16
Деян Лекич
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-2-2
1
Жоэль
20
Касадо
14
Аррибас
5
Пулидо
2
Тито
18
Фуэго
26
Мовилья
23
Арментерос
10
Пити
19
Коста
25
Мичу
4-2-3-1
1
Андрес
4
Фланьо
15
Роверсио
22
Райтала
2
Дамиа
10
Пуньяль
6
Некунам
16
Лекич
14
Гарсия
18
Анунсиатта
11
Нино
18
Фуэго
36
Диаманка
36
Диаманка
18
Фуэго
23
Арментерос
22
Пачеко
22
Пачеко
23
Арментерос
19
Коста
23
Делибашич
23
Делибашич
19
Коста
16
Лекич
24
Тимор
24
Тимор
16
Лекич
22
Райтала
16
Сехудо
16
Сехудо
22
Райтала
6
Некунам
6
Бальде
6
Бальде
6
Некунам
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
1
Давид Кобеньо
ВР
10
Роберто Трасоррас
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
10
Роберто Трасоррас
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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