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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 17 сентября 2011
Барселона
17.09.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
8 : 0
Завершен
Осасуна
5'
Л. Месси
13'
С. Фабрегас
34'
Д. Вилья
40'
Роверсио (АГ)
41'
Л. Месси
57'
Хави
76'
Д. Вилья
79'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
Желтая карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
Д. Тимор
ГОЛ! 8:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Д. Тимор
️️️️
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 7:0!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
И. Бальде
Замена
И. Бальде
️️️️
Р. Гарсия
Замена
И. Афеллай
️️️️
Хави
ГОЛ! 6:0!
Хави
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Максвелл
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ю. Райтала
Замена
Адриано
️️️️
Э. Абидаль
Желтая карточка
Р. Лама
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Роверсио
Желтая карточка
Д. Вилья
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Э. Абидаль
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
1
Андрес
ВР
22
Юкка Райтала
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Лоло
ОП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
2
Абелья Дамиа
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
14
Маскерано
5
Пуйоль
10
Алвес
5
Бускетс
6
Алькантара
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
7
Вилья
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Бертран
15
Роверсио
3
Гонсалес
22
Райтала
8
Лоло
10
Пуньяль
14
Гарсия
2
Дамиа
14
Лама
11
Нино
5
Пуйоль
17
Максвелл
17
Максвелл
5
Пуйоль
22
Абидаль
3
Адриано
3
Адриано
22
Абидаль
6
Хави
17
Афеллай
17
Афеллай
6
Хави
10
Пуньяль
24
Тимор
24
Тимор
10
Пуньяль
22
Райтала
16
Сехудо
16
Сехудо
22
Райтала
14
Гарсия
6
Бальде
6
Бальде
14
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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