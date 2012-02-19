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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 19 февраля 2012
Севилья
19.02.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
16'
Г. Медель
90+2'
П. Троховски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
ГОЛ! 2:0!
П. Троховски
Пас отдал
Х. Навас
+2
Желтая карточка
А. Палоп
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Негредо
Замена
Д. Тимор
️️️️
А. Сехудо
Замена
П. Троховски
️️️️
Ф. Кануте
Замена
А. Луна
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Р. Лама
️️️️
Д. Лекич
Замена
И. Бальде
️️️️
Лоло
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Нино
Желтая карточка
Лоло
ГОЛ! 1:0!
Г. Медель
Пас отдал
А. Негредо
16'
10'
Желтая карточка
Ю. Райтала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Андрес
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
3-3-2-2
25
Палоп
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
23
Коке
19
Рейес
11
Ракитич
11
Кануте
21
Негредо
4-4-2
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
23
Серхио
22
Райтала
16
Сехудо
6
Некунам
8
Лоло
10
Пуньяль
16
Лекич
11
Нино
19
Рейес
13
Луна
13
Луна
19
Рейес
11
Кануте
15
Троховски
15
Троховски
11
Кануте
21
Негредо
90
Диавара
90
Диавара
21
Негредо
16
Сехудо
24
Тимор
24
Тимор
16
Сехудо
16
Лекич
14
Лама
14
Лама
16
Лекич
8
Лоло
6
Бальде
6
Бальде
8
Лоло
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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