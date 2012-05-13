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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Осасуна
Расинг - Осасуна: обзор матча 13 мая 2012
Расинг
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 4
Завершен
Осасуна
2'
К. Стуани
81'
Х. Самперио
54'
И. Бальде
67'
А. Сехудо
71'
Р. Гарсия
90'
Роверсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Осасуна
ГОЛ! 2:4!
Роверсио
Пас отдал
А. Сехудо
Желтая карточка
Х. Кальеха
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Нино
ГОЛ! 2:3!
Х. Самперио
Пас отдал
Л. Акоста
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Х. Пикон
Замена
Роверсио
️️️️
Р. Гонсалес
ГОЛ! 1:3!
Р. Гарсия
Замена
Д. Лекич
️️️️
И. Бальде
ГОЛ! 1:2!
А. Сехудо
Замена
Кеннеди
️️️️
Х. Луке
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
Д. Тимор
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
О. Барба
️️️️
М. Торрехон
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Х. Самперио
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ПЗ
70
Энрике Риверо
ЛВ
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
7
Кристиан Стуани
ПВ
17
Хулиан Луке
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
2
Марк Бертран
ЦП
6
Джавад Некунам
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Расинг
25
Тоньо
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
30
Хави Мартинес
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
3-2-1-3-1
0
Фернандес
27
Гонсалес
2
Пикон
15
Перес
3
Торрехон
29
Самперио
16
Гульон
70
Риверо
9
Акоста
7
Стуани
17
Луке
2-1-2-3-2
1
Андрес
2
Дамиа
3
Гонсалес
24
Тимор
16
Сехудо
2
Бертран
14
Гарсия
6
Некунам
4
Фланьо
11
Нино
6
Бальде
3
Торрехон
4
Барба
4
Барба
3
Торрехон
2
Пикон
8
Гонсалес
8
Гонсалес
2
Пикон
17
Луке
16
Кеннеди
16
Кеннеди
17
Луке
11
Нино
11
Кальеха
11
Кальеха
11
Нино
3
Гонсалес
15
Роверсио
15
Роверсио
3
Гонсалес
6
Бальде
16
Лекич
16
Лекич
6
Бальде
Остались в запасе
Расинг
Осасуна
30
Хави Мартинес
ЦП
25
Тоньо
ВР
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Хави Мартинес
ЦП
25
Тоньо
ВР
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Расинг - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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