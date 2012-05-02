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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 02 мая 2012
Валенсия
02.05.2012, среда, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
77'
А. Адурис
83'
Жонас
87'
А. Адурис
88'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Осасуна
ГОЛ! 4:0!
Жонас
ГОЛ! 3:0!
А. Адурис
Пас отдал
П. Пьятти
ГОЛ! 2:0!
Жонас
Замена
Д. Тимор
️️️️
Нино
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Лоло
Желтая карточка
Роверсио
Замена
Д. Парехо
️️️️
Д. Альбельда
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Матье
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Р. Лама
Замена
Ю. Райтала
️️️️
А. Дамиа
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
+2
Вторая желтая
Д. Лекич
Желтая карточка
Д. Лекич
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
М. Бертран
Желтая карточка
А. Дамиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
15
Роверсио
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
2
Марк Бертран
ЦП
6
Джавад Некунам
АП
14
Рауль Гарсия
ПВ
14
Ролан Лама
ЦФ
11
Нино
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
18
Альба
20
Кошта
23
Рами
19
Барраган
8
Коста
22
Матье
19
Эрнандес
6
Альбельда
17
Жонас
9
Сольдадо
2-2-3-3
1
Андрес
8
Лоло
2
Дамиа
10
Пуньяль
2
Бертран
14
Гарсия
6
Некунам
15
Роверсио
16
Лекич
11
Нино
14
Лама
6
Альбельда
10
Парехо
10
Парехо
6
Альбельда
22
Матье
10
Пьятти
10
Пьятти
22
Матье
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
2
Дамиа
22
Райтала
22
Райтала
2
Дамиа
11
Нино
24
Тимор
24
Тимор
11
Нино
14
Лама
24
Лоэ
24
Лоэ
14
Лама
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Осасуна
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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