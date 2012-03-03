Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 03 марта 2012
Мальорка
03.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
71'
Э. Нсуе
45+1'
А. Сехудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Осасуна
+4
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
Д. Некунам
️️️️
А. Сехудо
Замена
Д. Тимор
️️️️
Нино
Желтая карточка
Чико
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Лама
ГОЛ! 1:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
С. Техера
Замена
Э. Нсуе
️️️️
П. Касерес
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Т. Хемед
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
С. Техера
️️️️
А. Альфаро
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Сехудо
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
А. Дамиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
10
Роберто Торрес
АП
4-4-1-1
13
Ават
15
Касерес
16
Нуньеш
15
Чико
4
Рамис
7
Перейра
12
Тиссоне
19
Марти
5
Кастро
20
Альфаро
11
Касадесус
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
23
Серхио
2
Дамиа
24
Лоэ
16
Сехудо
8
Лоло
14
Лама
14
Гарсия
11
Нино
20
Альфаро
8
Техера
8
Техера
20
Альфаро
15
Касерес
10
Нсуе
10
Нсуе
15
Касерес
12
Тиссоне
10
Хемед
10
Хемед
12
Тиссоне
11
Нино
24
Тимор
24
Тимор
11
Нино
16
Сехудо
6
Некунам
6
Некунам
16
Сехудо
14
Лама
10
Торрес
10
Торрес
14
Лама
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальорка - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Осасуна
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+