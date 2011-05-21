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Адриано
Статистика
Адриано - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1982 (44)
#12 | Защитник
180 см | 75 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
31
4
1
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 1
21.05.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3 : 0
11.05.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
1 : 1
07.05.2011
ПСЖ
1' - 90'
24'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 1
01.05.2011
Монако
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 2
16.04.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1 : 0
09.04.2011
Лилль
1' - 90'
39'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0 : 1
20.03.2011
Нанси
1' - 44'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0 : 1
13.03.2011
Монако
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0 : 0
05.03.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2 : 0
19.02.2011
Монако
1' - 90'
49, 89'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
12.02.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2 : 0
06.02.2011
Монако
1' - 90'
32'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0 : 0
30.01.2011
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1 : 1
15.01.2011
Монако
1' - 77'
71'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2 : 1
22.12.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
2 : 2
18.12.2010
Монако
1' - 90'
52'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0 : 2
12.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1 : 0
04.12.2010
Монако
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
27.11.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 1
21.11.2010
Монако
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0 : 0
13.11.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нанси
0 : 4
07.11.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
2 : 2
02.11.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
0 : 2
23.10.2010
Валансьен
1' - 66'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0 : 0
16.10.2010
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
2 : 1
25.09.2010
Монако
1' - 90'
46'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
0 : 0
18.09.2010
Тулуза
1' - 90'
11'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
2 : 2
12.09.2010
Монако
1' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
2 : 0
29.08.2010
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
2 : 2
21.08.2010
Монако
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
0 : 0
07.08.2010
Монако
1' - 35'
35'
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