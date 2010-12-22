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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сошо
Монако - Сошо: обзор матча 22 декабря 2010
Монако
22.12.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сошо
8'
К. Малонга
90'
П. Чу-Юн
47'
И. Лоло (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сошо
Красная карточка
М. Майга
Желтая карточка
С. Руффье
ГОЛ! 2:1!
П. Чу-Юн
Пас отдал
С. Гакпе
Замена
С. Гакпе
️️️️
Ж. Госсо
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
Замена
П. Обамеянг
️️️️
К. Малонга
Замена
В. Ногейра
️️️️
Б. Идейе
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Лоло
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Карлао
ГОЛ! 1:0!
К. Малонга
Пас отдал
И. Лоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
5
Лоло
21
Боннар
13
Ханссон
12
Адриано
25
Аруна
19
Госсо
6
Мангани
21
Никулаэ
30
Пак Чу-Юн
4
Малонга
3-2-1-1-2
1
Крос
5
Бреше
23
Соже
24
Перки
6
Анин
3
Драме
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
12
Идейе
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
4
Малонга
7
Обамеянг
7
Обамеянг
4
Малонга
19
Госсо
6
Гакпе
6
Гакпе
19
Госсо
Морис-Белэй
7
Туласн
7
Туласн
Морис-Белэй
12
Идейе
5
Ногейра
5
Ногейра
12
Идейе
50
Карлао
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
50
Карлао
Остались в запасе
Монако
Сошо
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Сошо
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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