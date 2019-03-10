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    Лоренцо Ариаудо - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Ариаудо
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 19 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    19.05.2019 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    12.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Удинезе (Удине)
    41'
    05.05.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Наполи (Неаполь)
    20.04.2019 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Интер (Милан)
    31.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 СПАЛ (Феррара)
    17.03.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.03.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    03.03.2019 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.12.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Милан (Милан)
    22.12.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    16.12.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    44'
    08.12.2018 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    02.12.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    24.11.2018 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    09.11.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    48'
    04.11.2018 1' -90' Парма (Парма) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.10.2018 1' -90' СПАЛ (Феррара) 0:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    21.10.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    05.10.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    30.09.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Дженоа (Генуя)
    26.09.2018 1' -90' Рома (Рим) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.09.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Ювентус (Турин)
    15.09.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:5 Сампдория (Генуя)
    02.09.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.08.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    20.08.2018 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
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