Лоренцо Ариаудо - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Ариаудо
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Ариаудо
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|19
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|19.05.2019
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|12.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|41'
|05.05.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|20.04.2019
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Интер (Милан)
|31.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)
|17.03.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.03.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.12.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Милан (Милан)
|22.12.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|16.12.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|44'
|08.12.2018
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|02.12.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|24.11.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|09.11.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|48'
|04.11.2018
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.10.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.10.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|05.10.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|26.09.2018
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Сампдория (Генуя)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|20.08.2018
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)