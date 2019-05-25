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Лоренцо Ариаудо
Статистика
Лоренцо Ариаудо - статистика
Завершил карьеру
11 июня 1989 (37)
#15 | Защитник
186 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1 : 3
12.05.2019
Удинезе
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
05.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0 : 2
28.04.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1 : 3
14.04.2019
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 2
10.03.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
22.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0 : 2
16.12.2018
Сассуоло
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4 : 0
08.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
1 : 1
02.12.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3 : 0
24.11.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1 : 1
09.11.2018
Фиорентина
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0 : 3
28.10.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
05.10.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
1 : 2
30.09.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
4 : 0
26.09.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0 : 2
23.09.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фрозиноне
0 : 5
15.09.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 0
02.09.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.08.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 0
20.08.2018
Фрозиноне
Был в запасе
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