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Андреа Эспозито
Статистика
Андреа Эспозито - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1986 (40)
#28 | Защитник
187 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
27
1
0
5
2
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
13.05.2012
Лечче
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 1
05.05.2012
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 2
29.04.2012
Парма
1' - 90'
72'
90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 2
25.04.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 1
22.04.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 1
18.03.2012
Палермо
1' - 89'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 2
04.03.2012
Дженоа
71' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
90' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4 : 1
19.02.2012
Сиена
1' - 13'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
1' - 52'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2 : 2
22.01.2012
Кьево
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
15.01.2012
Лечче
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0 : 1
08.01.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3 : 3
18.12.2011
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 2
03.12.2011
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0 : 1
06.11.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
1' - 15'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3 : 4
23.10.2011
Милан
1' - 90'
58'
44'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3 : 0
25.09.2011
Лечче
1' - 62'
45'
62'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
18.09.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
11.09.2011
Удинезе
1' - 90'
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