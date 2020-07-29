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Даниэле Рагацу
Статистика
Даниэле Рагацу - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1991 (34)
#26 | Нападающий
172 см | 62 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 0
29.07.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
26.07.2020
Удинезе
1' - 79'
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
2 : 1
23.07.2020
Кальяри
71' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 1
18.07.2020
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
3 : 0
15.07.2020
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
0 : 0
12.07.2020
Лечче
30' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 0
08.07.2020
Кальяри
63' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 1
05.07.2020
Аталанта
75' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 1
01.07.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
27.06.2020
Торино
87' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
0 : 1
23.06.2020
Кальяри
72' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 4
01.03.2020
Рома
90' - 90'
90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 1
16.02.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
1 : 0
09.02.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 1
21.12.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
16.12.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
2 : 2
08.12.2019
Кальяри
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
4 : 3
02.12.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
5 : 2
10.11.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 2
03.11.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
3 : 2
30.10.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
20.10.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
1 : 1
06.10.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 1
20.09.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
15.09.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 1
25.08.2019
Брешиа
81' - 90'
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