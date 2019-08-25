Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Брешиа
Кальяри - Брешиа: обзор матча 25 августа 2019
Кальяри
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Брешиа
54'
А. Доннарумма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Брешиа
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Ионицэ
81'
79'
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
Н. Спалек
74'
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
С. Пинна
71'
71'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
А. Доннарумма
Замена
Л. Кастро
️️️️
В. Бирса
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Айе
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Доннарумма
Желтая карточка
Х. Ликояннис
45'
+3
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
25
Димитри Бизоли
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
4-4-2
77
Рафаэль
22
Ликояннис
24
Клаван
23
Чеппителли
18
Пинна
44
Наингголан
17
Ионицэ
23
Бирса
8
Нандес
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3-1-3-2
66
Йоронен
20
Сабелли
4
Чансельор
51
Кистана
16
Тонали
27
Дессена
87
Мартелла
97
Спалек
99
Доннарумма
97
Айе
23
Бирса
19
Кастро
19
Кастро
23
Бирса
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
17
Ионицэ
26
Рагацу
26
Рагацу
17
Ионицэ
97
Спалек
5
Гастальделло
5
Гастальделло
97
Спалек
99
Доннарумма
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
99
Доннарумма
Остались в запасе
Кальяри
Брешиа
28
Кристиан Олива
ОП
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
22
Энрико Альфонсо
ВР
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кальяри - Брешиа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Эудженио Аббаттиста
(Мольфетта)
Стадион:
Унипол Домус
Новости команд
Все
Кальяри
Брешиа
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+