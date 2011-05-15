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Микеле Марколини
Статистика
Микеле Марколини - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1975 (50)
#7 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
26
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 2
15.05.2011
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 2
09.05.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 0
01.05.2011
Лечче
79' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1 : 0
23.04.2011
Кьево
69' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
2 : 0
17.04.2011
Болонья
67' - 90'
83'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 0
09.04.2011
Кьево
66' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0 : 0
03.04.2011
Сампдория
61' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1 : 2
20.03.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 1
13.03.2011
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
0 : 0
06.03.2011
Парма
53' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1 : 0
27.02.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
77' - 80'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0 : 0
23.01.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 1
16.01.2011
Кьево
77' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0 : 0
09.01.2011
Палермо
82' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 0
06.01.2011
Кьево
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 1
19.12.2010
Ювентус
1' - 62'
16'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 1
08.12.2010
Кьево
1' - 90'
49'
52'
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
2 : 2
04.12.2010
Рома
1' - 60'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
2 : 1
21.11.2010
Интер
1' - 64'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 0
14.11.2010
Кьево
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2010
Бари
71' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 0
07.11.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
31.10.2010
Кьево
1' - 59'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2 : 1
24.10.2010
Чезена
55' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 1
16.10.2010
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кьево
0 : 0
03.10.2010
Кальяри
77' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 1
26.09.2010
Лацио
1' - 59'
57'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 3
12.09.2010
Кьево
1' - 59'
56'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 1
29.08.2010
Катания
1' - 80'
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