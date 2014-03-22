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    Габриэле Альдегани - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Габриэле
    Фамилия Альдегани
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 мая 1976 (46 лет)
    Рост 195
    Вес 92
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 83' -90' Парма (Парма) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    11.05.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    27.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    19.04.2014 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    13.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    07.04.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    31.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:2 Интер (Милан)
    26.03.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    22.03.2014 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Ливорно (Ливорно)
    16.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:2 Ливорно (Ливорно)
    02.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:1 Наполи (Неаполь)
    23.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    16.02.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Ливорно (Ливорно)
    09.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.02.2014 Был в запасе Катания (Катания) 3:3 Ливорно (Ливорно)
    26.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.01.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    05.01.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    21.12.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    24.11.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Ювентус (Турин)
    09.11.2013 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    03.11.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    30.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:3 Торино (Турин)
    27.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    06.10.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    29.09.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25.08.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Рома (Рим)
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