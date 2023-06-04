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Микель Баленсиага
Статистика
Микель Баленсиага - статистика
Завершил карьеру
29 февраля 1988 (38), Сумаррага
#18 | Защитник
177 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
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Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
1 : 1
04.06.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
28.05.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
20.05.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
5 : 1
13.05.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
0 : 1
04.05.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
01.05.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 1
27.04.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1 : 2
22.04.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 0
15.04.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
1 : 2
08.04.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
01.04.2023
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 3
17.03.2023
Атлетик
90' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
0 : 1
12.03.2023
Барселона
1' - 70'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 0
05.03.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2 : 3
26.02.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1 : 0
19.02.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 2
11.02.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
4 : 1
03.02.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
1 : 0
29.01.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
0 : 2
22.01.2023
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0 : 0
09.01.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0 : 0
29.12.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Жирона
2 : 1
04.11.2022
Атлетик
46' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 0
30.10.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
23.10.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 2
18.10.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
0 : 1
15.10.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
1 : 1
08.10.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
4 : 0
30.09.2022
Альмерия
Был в запасе
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