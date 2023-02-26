Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Жирона
Атлетик - Жирона: обзор матча 26 февраля 2023
Атлетик
26.02.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 3
Завершен
Жирона
35'
Ю. Бершиче
89'
Р. Гарсия
4'
А. Гарсия
19'
О. де Маркос (АГ)
45+1'
М. Весга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Жирона
Желтая карточка
А. Паредес
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
П. Газзанига
ГОЛ! 2:3!
Р. Гарсия
89'
Желтая карточка
И. Муньяин
85'
80'
Замена
Рейньер
️️️️
В. Цыганков
80'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
78'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
О. Сансет
78'
Желтая карточка
Р. Гарсия
77'
72'
Желтая карточка
О. Ромеу
71'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Б. Гарсия
71'
Замена
И. Мартин
️️️️
Р. Рикельме
Замена
И. Леке
️️️️
Е. Альварес
68'
61'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Эрнандес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
46'
Замена
Х. Агирресабала
️️️️
У. Симон
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Весга
Желтая карточка
Е. Альварес
45'
36'
Желтая карточка
А. Мартинес
ГОЛ! 1:2!
Ю. Бершиче
Пас отдал
И. Муньяин
35'
28'
Желтая карточка
С. Буэно
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
О. де Маркос
16'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Желтая карточка
О. де Маркос
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
4
Паредес
18
де Маркос
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
6
Хуанпе
15
Эрнандес
21
Ромеу
24
Гарсия
17
Рикельме
10
Гарсия
11
Цыганков
11
Кастелланос
1
Симон
13
Агирресабала
13
Агирресабала
1
Симон
5
Альварес
15
Леке
15
Леке
5
Альварес
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
8
Сансет
7
Морсильо
7
Морсильо
8
Сансет
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
17
Рикельме
23
Мартин
23
Мартин
17
Рикельме
11
Цыганков
19
Рейньер
19
Рейньер
11
Цыганков
10
Гарсия
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Гарсия
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
Остались в запасе
Атлетик
Жирона
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетик - Жирона
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Жирона
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+