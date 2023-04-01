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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 01 апреля 2023
Атлетик
01.04.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Хетафе
85'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Милья
82'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Э. Унал
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
82'
72'
Замена
А. Алгобия
️️️️
М. Эль-Хаддади
72'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Максимович
72'
Замена
Порту
️️️️
Д. Суарес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
69'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
58'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
58'
Замена
О. Сансет
️️️️
О. Саррага
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Аду Арес
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
6
Саррага
10
Муньяин
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
3-2-2-3
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
15
Альдрете
2
Иглесиас
22
Суарес
88
Максимович
6
Милья
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
6
Саррага
8
Сансет
8
Сансет
6
Саррага
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
6
Милья
12
Вильяр
12
Вильяр
6
Милья
16
Эль-Хаддади
27
Алгобия
27
Алгобия
16
Эль-Хаддади
88
Максимович
10
Аленья
10
Аленья
88
Максимович
22
Суарес
10
Порту
10
Порту
22
Суарес
19
Унал
9
Латаса
9
Латаса
19
Унал
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
1
Унаи Симон
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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