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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Кадис
Атлетик - Кадис: обзор матча 03 февраля 2023
Атлетик
03.02.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Кадис
10'
О. Сансет
35'
О. Сансет
44'
Е. Альварес
75'
О. Сансет
25'
Г. Эскаланте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Кадис
84'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Замена
А. Капа
️️️️
О. Сансет
84'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
84'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
Н. Уильямс
84'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Р. Гарсия
76'
ГОЛ! 4:1!
О. Сансет
Пас отдал
Н. Уильямс
75'
70'
Замена
К. Рамос
️️️️
Р. Марти
70'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Т. Бонгонда
70'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Б. Окампо
60'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Фали
Замена
И. Леке
️️️️
А. Беренгер
60'
Вторая желтая
Ю. Бершиче
57'
ГОЛ! 3:1!
Е. Альварес
Пас отдал
И. Муньяин
44'
ГОЛ! 2:1!
О. Сансет
Пас отдал
Р. Гарсия
35'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
30'
25'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Б. Окампо
ГОЛ! 1:0!
О. Сансет
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
10
Уильямс
3-2-1-3-1
23
Ледесма
23
Эрнандес
15
Мбайе
3
Фали
20
Карселен
18
Эспино
8
Эскаланте
10
Бонгонда
8
Алекс
17
Окампо
9
Марти
8
Сансет
2
Капа
2
Капа
8
Сансет
7
Беренгер
15
Леке
15
Леке
7
Беренгер
14
Гарсия
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
3
Фали
11
Лосано
11
Лосано
3
Фали
9
Марти
9
Рамос
9
Рамос
9
Марти
17
Окампо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
17
Окампо
10
Бонгонда
19
Собрино
19
Собрино
10
Бонгонда
Остались в запасе
Атлетик
Кадис
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Кадис
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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