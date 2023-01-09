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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 09 января 2023
Атлетик
09.01.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Осасуна
87'
Замена
М. Санчес
️️️️
М. Гомес
87'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Х. Монкайола
Замена
А. Вильялибре
️️️️
О. Саррага
86'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
78'
70'
Замена
А. Орос
️️️️
Д. Брашанац
70'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
65'
Желтая карточка
А. Будимир
Замена
А. Беренгер
️️️️
О. Сансет
63'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Г. Гурусета
63'
58'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Абде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
6
Саррага
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Айтор
35
Морено
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
10
Эз Абде
16
Гомес
17
Будимир
11
Гурусета
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гурусета
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
6
Саррага
12
Вильялибре
12
Вильялибре
6
Саррага
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
16
Гомес
23
Санчес
23
Санчес
16
Гомес
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
5
Брашанац
10
Орос
10
Орос
5
Брашанац
10
Эз Абде
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Эз Абде
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Осасуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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