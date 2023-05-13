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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 13 мая 2023
Вильярреал
13.05.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
5 : 1
Завершен
Атлетик
24'
А. Баэна
37'
Н. Джексон
50'
Н. Джексон
61'
А. Паредес (АГ)
90'
А. Баэна
45+3'
О. Сансет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Атлетик
ГОЛ! 5:1!
А. Баэна
Пас отдал
М. Тригерос
90'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Й. Пино
82'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
82'
79'
Замена
А. Арес
️️️️
Н. Уильямс
70'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Уильямс
68'
Желтая карточка
И. Уильямс
Замена
Ж. Морено
️️️️
Н. Джексон
66'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
С. Чуквуэзе
65'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
А. Паредес
61'
59'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
59'
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Беренгер
59'
Замена
М. Весга
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
А. Педраса
58'
Замена
Р. Террац
️️️️
Э. Капу
57'
54'
Желтая карточка
А. Паредес
54'
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ! 3:1!
Н. Джексон
50'
Желтая карточка
П. Торрес
45'
+3
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Сансет
Желтая карточка
Д. Парехо
45'
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Баэна
24'
Желтая карточка
Э. Капу
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Хессем Хассан
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
46
Унаи Гомес
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
23
Педраса
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
11
Джексон
10
Пино
21
Чуквуэзе
4-2-3-1
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
4
Паредес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
21
Эррера
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
6
Капу
11
Террац
11
Террац
6
Капу
10
Пино
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Пино
11
Джексон
7
Морено
7
Морено
11
Джексон
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
21
Эррера
6
Весга
6
Весга
21
Эррера
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Муньяин
7
Беренгер
10
Уильямс
7
Арес
7
Арес
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
46
Унаи Гомес
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
46
Унаи Гомес
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko
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