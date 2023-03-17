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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 17 марта 2023
Вальядолид
17.03.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 3
Завершен
Атлетик
74'
К. Ларин
30'
И. Мартинес
57'
Г. Гурусета
78'
М. Весга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Атлетик
90'
+1
Замена
О. Саррага
️️️️
Ю. Бершиче
90'
+1
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Н. Уильямс
90'
Желтая карточка
М. Весга
Желтая карточка
К. Ларин
88'
83'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
83'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
78'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Весга
75'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Г. Гурусета
ГОЛ! 1:2!
К. Ларин
74'
Замена
M. Pozo
️️️️
С. Эскудеро
72'
Замена
Л. Оласа
️️️️
О. Плано
72'
Замена
С. Леон
️️️️
И. Фреснеда
58'
Замена
А. Агуадо
️️️️
К. Перес
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гурусета
Пас отдал
О. де Маркос
Замена
Х. Фернандес
️️️️
Д. Эль-Ямик
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Мартинес
23'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Х. Санчес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Manuel Pozo
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Асенхо
18
Эскудеро
5
Эль-Ямик
15
Санчес
22
Фреснеда
6
Мончу
71
Перес
20
Плано
19
Плата
10
Санчес
9
Ларин
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
20
Плано
15
Оласа
15
Оласа
20
Плано
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
71
Перес
18
Агуадо
18
Агуадо
71
Перес
18
Эскудеро
11
11
18
Эскудеро
22
Фреснеда
11
Леон
11
Леон
22
Фреснеда
10
Уильямс
18
Баленсиага
18
Баленсиага
10
Уильямс
17
Бершиче
6
Саррага
6
Саррага
17
Бершиче
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
35
Андер Иру
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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