Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетик
Жирона - Атлетик: обзор матча 04 ноября 2022
Жирона
04.11.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
67'
Д. Лопес
75'
И. Мартин
78'
Г. Гурусета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Атлетик
Замена
Р. Террац
️️️️
Я. Эррера
85'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
М. Гутьеррес
85'
78'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гурусета
Пас отдал
О. де Маркос
ГОЛ! 2:0!
И. Мартин
Пас отдал
Д. Лопес
75'
69'
Замена
О. Саррага
️️️️
О. Сансет
69'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
Пас отдал
А. Гарсия
67'
Замена
И. Мартин
️️️️
Т. Вилья
66'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
В. Фернандес
62'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
62'
55'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Весга
55'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
Желтая карточка
О. Ромеу
52'
46'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
35'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
28
Оскар Уренья
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
14
Буэно
22
Мартинес
5
Лопес
21
Ромеу
21
Эррера
24
Гарсия
19
Вилья
17
Фернандес
11
Кастелланос
4-1-3-2
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
21
Эррера
11
Террац
11
Террац
21
Эррера
19
Вилья
23
Мартин
23
Мартин
19
Вилья
17
Фернандес
17
Рикельме
17
Рикельме
17
Фернандес
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
8
Сансет
6
Саррага
6
Саррага
8
Сансет
6
Весга
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Весга
14
Гарсия
11
Гурусета
11
Гурусета
14
Гарсия
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Жирона - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Атлетик
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+