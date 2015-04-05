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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Зенит - ЦСКА

05.04.2015, Воскресенье, 13:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 21 тур Зенит - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
12 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 16:00 ЦСКА 1:0 Зенит
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Объединенный Суперкубок 2014
2 тур
2 февраля, воскресенье 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Суперкубок России 2013

13 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:0 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 20:00 Зенит 1:1 ЦСКА
3 тур
4 августа, суббота 13:30 ЦСКА 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зенит 2:0 ЦСКА
33 тур
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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