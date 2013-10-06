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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Зенит
Томь - Зенит: обзор матча 06 октября 2013
Томь
06.10.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
18'
Халк
40'
Данни
65'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит
79'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Данни
Замена
М. Астафьев
️️️️
К. Панченко
75'
73'
Замена
А. Тимощук
️️️️
К. Зырянов
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Башкиров
66'
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Витсель
Пас отдал
Данни
Замена
П. Игнатович
️️️️
В. Сорокин
57'
46'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
40'
ГОЛ! 0:2!
Данни
Желтая карточка
А. Аравин
37'
Желтая карточка
С. Омельянчук
36'
18'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ЦП
15
Владимир Кисенков
ЦП
72
Павел Голышев
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
27
Олег Шатов
АП
28
Андрей Аршавин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Томь
12
Арби Межиев
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-4-1-1
25
Чебану
2
Аравин
25
Йиранек
8
Омельянчук
21
Миланов
97
Портнягин
44
Башкиров
15
Кисенков
15
Сорокин
72
Голышев
8
Панченко
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
15
Губочан
4
Кришито
28
Витсель
18
Зырянов
28
Аршавин
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
15
Сорокин
29
Игнатович
29
Игнатович
15
Сорокин
44
Башкиров
10
Комков
10
Комков
44
Башкиров
8
Панченко
4
Астафьев
4
Астафьев
8
Панченко
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
18
Зырянов
44
Тимощук
44
Тимощук
18
Зырянов
10
Данни
11
Бухаров
11
Бухаров
10
Данни
Остались в запасе
Томь
Зенит
12
Арби Межиев
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Томь - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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