Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года

Сегодня, 09:08

Второй тур группы C может стать определяющим для сборной Бразилии. После неожиданной ничьей с Марокко (1:1) Пентакампеоны оказались в непривычной ситуации: перед встречей с Гаити права на ошибку у команды Карло Анчелотти практически не осталось.

Гаитяне, в свою очередь, уступили Шотландии 0:1, но оставили вполне достойное впечатление. Несмотря на поражение, представители Карибского бассейна были далеко не безнадежны. Теперь аутсайдер группы попробует сотворить супер-сенсацию. Место действия – Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по Москве 20-го июня.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Бразилия

Старт чемпионата мира получился для «селесао» далеким от идеала. В матче с Марокко команда Карло Анчелотти владела инициативой, но так и не смогла полностью навязать сопернику свой футбол. Бразильские СМИ уже успели раскритиковать свою сборную, указав на проблемы с позиционной атаки и местами вялый темп игры.

Гаити

Несмотря на поражение от Шотландии (0:1), дебютанты турнира заслужили немало положительных отзывов. Команда Себастьена Минье долгое время успешно сдерживала давление соперника и даже имела несколько возможностей для ответных атак. Более чем солидный перф от коллектива, которому приписывали роль «туристов».

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» ждут уверенной победы Бразилии. Сложно представить, что команда Анчелотти не справится со столь скромным оппонентом, как сборная Гаити. Рассмотрим основные рынки:

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Бразилии

1.09

1.10

Ничья

12.50

10.50

Победа сборной Гаити

23.00

23.00

Двойной шанс: Гаити не проиграет

7.70

7.00

Тотал меньше 3.5

1.92

1.92

Тотал больше 3.5

1.90

1.88

Фора сборной Бразилии (-2,5)

1.93

1.90

Фора сборной Гаити (+2,5)

1.89

1.90

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Для Бразилии победа во втором туре становится фактически обязательной задачей. Потеря очков может поставить под угрозу выход в плей-офф. Понятно, что латиноамериканская сборная с огромным запасом превосходит гаитян в классе и индивидуальном мастерстве и дебютант турнира будет играть вторым номером, не особо претендуя на «штурм» чужих ворот.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Первый тур не принес Бразилии ожидаемого результата, но вряд ли существенно повлиял на статус команды Карло Анчелотти. «Селесао» по-прежнему остаются одним из главных претендентов на высокие места и обязаны набирать три очка в матче с Гаити.

Карибская сборная уже доказала, что способна сопротивляться и играть организованно, однако разница в классе выглядит слишком. Вполне вероятно, что мы станем свидетелями «выноса» национальной команды Гаити.

Тоталы

Бразильцы наверняка постараются решить исход матча как можно раньше и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Гаити едва ли сможет долго играть на равных под постоянным давлением.

Форы

При нормальной реализации моментов южноамериканцы способны добиться комфортной победы. Есть мнение, что эшелонированную оборону гаитян и их кипера ждет длинный и сложный вечер.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
Стало известно, почему Неймар не сыграет с Гаити на ЧМ-2026
Стало известно, сыграет ли Неймар за Бразилию во 2-м туре ЧМ 3
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Гаити Бразилия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
4
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
8
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Лапочкин оценил работу женщины-судьи на ЧМ-2026
20:59
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
1
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
3
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
19
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
14
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 