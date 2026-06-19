Второй тур группы C может стать определяющим для сборной Бразилии. После неожиданной ничьей с Марокко (1:1) Пентакампеоны оказались в непривычной ситуации: перед встречей с Гаити права на ошибку у команды Карло Анчелотти практически не осталось.

Гаитяне, в свою очередь, уступили Шотландии 0:1, но оставили вполне достойное впечатление. Несмотря на поражение, представители Карибского бассейна были далеко не безнадежны. Теперь аутсайдер группы попробует сотворить супер-сенсацию. Место действия – Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по Москве 20-го июня.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Бразилия

Старт чемпионата мира получился для «селесао» далеким от идеала. В матче с Марокко команда Карло Анчелотти владела инициативой, но так и не смогла полностью навязать сопернику свой футбол. Бразильские СМИ уже успели раскритиковать свою сборную, указав на проблемы с позиционной атаки и местами вялый темп игры.

Гаити

Несмотря на поражение от Шотландии (0:1), дебютанты турнира заслужили немало положительных отзывов. Команда Себастьена Минье долгое время успешно сдерживала давление соперника и даже имела несколько возможностей для ответных атак. Более чем солидный перф от коллектива, которому приписывали роль «туристов».

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» ждут уверенной победы Бразилии. Сложно представить, что команда Анчелотти не справится со столь скромным оппонентом, как сборная Гаити. Рассмотрим основные рынки:

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Бразилии 1.09 1.10 Ничья 12.50 10.50 Победа сборной Гаити 23.00 23.00 Двойной шанс: Гаити не проиграет 7.70 7.00 Тотал меньше 3.5 1.92 1.92 Тотал больше 3.5 1.90 1.88 Фора сборной Бразилии (-2,5) 1.93 1.90 Фора сборной Гаити (+2,5) 1.89 1.90

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Для Бразилии победа во втором туре становится фактически обязательной задачей. Потеря очков может поставить под угрозу выход в плей-офф. Понятно, что латиноамериканская сборная с огромным запасом превосходит гаитян в классе и индивидуальном мастерстве и дебютант турнира будет играть вторым номером, не особо претендуя на «штурм» чужих ворот.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Первый тур не принес Бразилии ожидаемого результата, но вряд ли существенно повлиял на статус команды Карло Анчелотти. «Селесао» по-прежнему остаются одним из главных претендентов на высокие места и обязаны набирать три очка в матче с Гаити.

Карибская сборная уже доказала, что способна сопротивляться и играть организованно, однако разница в классе выглядит слишком. Вполне вероятно, что мы станем свидетелями «выноса» национальной команды Гаити.

Тоталы

Бразильцы наверняка постараются решить исход матча как можно раньше и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Гаити едва ли сможет долго играть на равных под постоянным давлением.

Форы

При нормальной реализации моментов южноамериканцы способны добиться комфортной победы. Есть мнение, что эшелонированную оборону гаитян и их кипера ждет длинный и сложный вечер.

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