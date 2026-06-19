Второй тур группы C может стать определяющим для сборной Бразилии. После неожиданной ничьей с Марокко (1:1) Пентакампеоны оказались в непривычной ситуации: перед встречей с Гаити права на ошибку у команды Карло Анчелотти практически не осталось.
Гаитяне, в свою очередь, уступили Шотландии 0:1, но оставили вполне достойное впечатление. Несмотря на поражение, представители Карибского бассейна были далеко не безнадежны. Теперь аутсайдер группы попробует сотворить супер-сенсацию. Место действия – Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по Москве 20-го июня.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Форма команд
Бразилия
Старт чемпионата мира получился для «селесао» далеким от идеала. В матче с Марокко команда Карло Анчелотти владела инициативой, но так и не смогла полностью навязать сопернику свой футбол. Бразильские СМИ уже успели раскритиковать свою сборную, указав на проблемы с позиционной атаки и местами вялый темп игры.
Гаити
Несмотря на поражение от Шотландии (0:1), дебютанты турнира заслужили немало положительных отзывов. Команда Себастьена Минье долгое время успешно сдерживала давление соперника и даже имела несколько возможностей для ответных атак. Более чем солидный перф от коллектива, которому приписывали роль «туристов».
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» ждут уверенной победы Бразилии. Сложно представить, что команда Анчелотти не справится со столь скромным оппонентом, как сборная Гаити. Рассмотрим основные рынки:
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Бразилии
|
1.09
|
1.10
|
Ничья
|
12.50
|
10.50
|
Победа сборной Гаити
|
23.00
|
23.00
|
Двойной шанс: Гаити не проиграет
|
7.70
|
7.00
|
Тотал меньше 3.5
|
1.92
|
1.92
|
Тотал больше 3.5
|
1.90
|
1.88
|
Фора сборной Бразилии (-2,5)
|
1.93
|
1.90
|
Фора сборной Гаити (+2,5)
|
1.89
|
1.90
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Для Бразилии победа во втором туре становится фактически обязательной задачей. Потеря очков может поставить под угрозу выход в плей-офф. Понятно, что латиноамериканская сборная с огромным запасом превосходит гаитян в классе и индивидуальном мастерстве и дебютант турнира будет играть вторым номером, не особо претендуя на «штурм» чужих ворот.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Первый тур не принес Бразилии ожидаемого результата, но вряд ли существенно повлиял на статус команды Карло Анчелотти. «Селесао» по-прежнему остаются одним из главных претендентов на высокие места и обязаны набирать три очка в матче с Гаити.
Карибская сборная уже доказала, что способна сопротивляться и играть организованно, однако разница в классе выглядит слишком. Вполне вероятно, что мы станем свидетелями «выноса» национальной команды Гаити.
Тоталы
Бразильцы наверняка постараются решить исход матча как можно раньше и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Гаити едва ли сможет долго играть на равных под постоянным давлением.
Форы
При нормальной реализации моментов южноамериканцы способны добиться комфортной победы. Есть мнение, что эшелонированную оборону гаитян и их кипера ждет длинный и сложный вечер.
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