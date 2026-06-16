Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и ДР Конго состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в Хьюстоне на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум», начало – в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Португалия
Сборная Португалии подходит к матчу в хорошем состоянии: 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение в последних 10 встречах. Команда забила 26 голов (2.6 за матч) и пропустила 9 (0.9 за игру). В 40% матчей португальцы сохраняли свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 60% встреч.
В последних играх Португалия обыграла Нигерию (2:1), Чили (2:1), США (2:0), Мексику (0:0), Армению (9:1), уступила Ирландии (0:2), сыграла вничью с Венгрией (2:2), а также победила Ирландию (1:0), Венгрию (3:2) и Армению (5:0). Команда демонстрирует высокий атакующий потенциал и стабильную игру в позиционном нападении.
ДР Конго
Сборная ДР Конго проводит отрезок с 6 победами, 2 ничьими и 2 поражениями в последних 10 матчах. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 5 (0.5 за матч). В 60% встреч ДР Конго сохраняла свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил лишь в 20% матчей.
В последних играх ДР Конго уступила Чили (1:2), сыграла вничью с Данией (0:0), обыграла Ямайку (1:0), Бермуды (2:0), Алжир (0:1), Ботсвану (3:0), Сенегал (1:1), Бенин (1:0), Замбию (2:0), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1 по пенальти). Команда действует организованно и делает ставку на дисциплину в обороне.
Статистика и игровой баланс
По атакующим показателям преимущество у Португалии: 26 забитых мячей против 12 у ДР Конго (2.6 против 1.2 за игру). Португальцы также заметно превосходят соперника по ударам (20.2 против 12.1) и владению мячом (68.0% против 46.4%).
В обороне ДР Конго выглядит более «низовой» командой: всего 0.5 пропущенных гола за матч против 0.9 у Португалии. При этом африканская сборная чаще играет в закрытом стиле и старается снижать темп встречи.
Отдельно стоит отметить стили команд: Португалия делает ставку на контроль, высокий прессинг и индивидуальное мастерство, тогда как ДР Конго действует осторожно, компактно и через быстрые переходы.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Португалию явным фаворитом благодаря более высокому классу состава, атакующему потенциалу и стабильной форме лидеров. ДР Конго рассматривается как организованная команда, способная долго удерживать счет за счет дисциплины в обороне.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Португалии
|
1.28
|
1.28
|
Ничья
|
5.80
|
5.60
|
Победа ДР Конго
|
11.50
|
11.50
|
Двойной шанс: Португалия не проиграет
|
1.04
|
1.04
|
Двойной шанс: ДР Конго не проиграет
|
3.80
|
3.70
|
Тотал меньше 2.5
|
2.17
|
1.73
|
Тотал больше 2.5
|
1.70
|
2.10
|
Фора Португалии (–1)
|
1.40
|
1.40
Коэффициенты актуальны на момент написания статьи
Кратко о главных рынках
Исход матча
Португалия выглядит очевидным фаворитом за счет более высокого класса и мощной атакующей линии. ДР Конго способна долго обороняться, но будет испытывать постоянное давление.
Тоталы
Базовый сценарий – 2–3 гола в матче. Португалия регулярно создает моменты и может увеличить темп после первого забитого мяча, однако закрытый стиль ДР Конго сдерживает верховой сценарий.
Форы
ДР Конго редко разваливается по счету, но против топ-соперников может уступить с разницей в 1–2 мяча. Наиболее вероятный сценарий – контролируемая победа Португалии без крупного разгрома.
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