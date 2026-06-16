Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и ДР Конго состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в Хьюстоне на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум», начало – в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Португалия

Сборная Португалии подходит к матчу в хорошем состоянии: 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение в последних 10 встречах. Команда забила 26 голов (2.6 за матч) и пропустила 9 (0.9 за игру). В 40% матчей португальцы сохраняли свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 60% встреч.

В последних играх Португалия обыграла Нигерию (2:1), Чили (2:1), США (2:0), Мексику (0:0), Армению (9:1), уступила Ирландии (0:2), сыграла вничью с Венгрией (2:2), а также победила Ирландию (1:0), Венгрию (3:2) и Армению (5:0). Команда демонстрирует высокий атакующий потенциал и стабильную игру в позиционном нападении.

ДР Конго

Сборная ДР Конго проводит отрезок с 6 победами, 2 ничьими и 2 поражениями в последних 10 матчах. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 5 (0.5 за матч). В 60% встреч ДР Конго сохраняла свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил лишь в 20% матчей.

В последних играх ДР Конго уступила Чили (1:2), сыграла вничью с Данией (0:0), обыграла Ямайку (1:0), Бермуды (2:0), Алжир (0:1), Ботсвану (3:0), Сенегал (1:1), Бенин (1:0), Замбию (2:0), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1 по пенальти). Команда действует организованно и делает ставку на дисциплину в обороне.

Статистика и игровой баланс

По атакующим показателям преимущество у Португалии: 26 забитых мячей против 12 у ДР Конго (2.6 против 1.2 за игру). Португальцы также заметно превосходят соперника по ударам (20.2 против 12.1) и владению мячом (68.0% против 46.4%).

В обороне ДР Конго выглядит более «низовой» командой: всего 0.5 пропущенных гола за матч против 0.9 у Португалии. При этом африканская сборная чаще играет в закрытом стиле и старается снижать темп встречи.

Отдельно стоит отметить стили команд: Португалия делает ставку на контроль, высокий прессинг и индивидуальное мастерство, тогда как ДР Конго действует осторожно, компактно и через быстрые переходы.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Португалию явным фаворитом благодаря более высокому классу состава, атакующему потенциалу и стабильной форме лидеров. ДР Конго рассматривается как организованная команда, способная долго удерживать счет за счет дисциплины в обороне.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Португалии 1.28 1.28 Ничья 5.80 5.60 Победа ДР Конго 11.50 11.50 Двойной шанс: Португалия не проиграет 1.04 1.04 Двойной шанс: ДР Конго не проиграет 3.80 3.70 Тотал меньше 2.5 2.17 1.73 Тотал больше 2.5 1.70 2.10 Фора Португалии (–1) 1.40 1.40

Коэффициенты актуальны на момент написания статьи

Кратко о главных рынках

Исход матча

Португалия выглядит очевидным фаворитом за счет более высокого класса и мощной атакующей линии. ДР Конго способна долго обороняться, но будет испытывать постоянное давление.

Тоталы

Базовый сценарий – 2–3 гола в матче. Португалия регулярно создает моменты и может увеличить темп после первого забитого мяча, однако закрытый стиль ДР Конго сдерживает верховой сценарий.

Форы

ДР Конго редко разваливается по счету, но против топ-соперников может уступить с разницей в 1–2 мяча. Наиболее вероятный сценарий – контролируемая победа Португалии без крупного разгрома.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!