Тренер Кот-д’Ивуара нацелился победить сборную Германии

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерса Фаэ после победы над Эквадором (1:0) в 1-м туре ЧМ-2026 заявил о намерении обыграть Германию.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы посетить Соединенные Штаты и вернуться домой. Мы обыграли Францию ​​[2:1 в товарищеском матче 4 июня] и хорошо начали этот турнир против Эквадора, очень сильной команды.

Следующий матч против Германии? Это будет сложная игра. У Германии большой опыт, и она несколько раз выигрывала чемпионат мира. У них есть игроки, выступающие за крупнейшие клубы Европы, и грозная атакующая сила.

Это непростая задача, но мы пойдем и бросим им вызов, чтобы победить и обеспечить себе выход в следующий раунд уже во втором туре», – сказал Фаэ.