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  • Появилась информация о состоянии Месси перед первым матчем на ЧМ-2026

Появилась информация о состоянии Месси перед первым матчем на ЧМ-2026

Сегодня, 10:50
2

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси готов к игре на чемпионате мира-2026 после восстановления от растяжения мышцы задней поверхности левого бедра.

Капитан аргентинцев тренируется вместе со своими партнерами по команде уже более десяти дней и находится в отличной физической форме.

Сообщается, что Месси выйдет в стартовом составе в матче Аргентины с Алжиром.

  • Перед ЧМ-2026 38-летний нападающий пропустил товарищеский матч с Гондурасом и провел более получаса на поле в игре с Исландией (3:0), где забил гол с пенальти.
  • Матч Аргентина – Алжир пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск 17 июня.
  • На счету Месси сейчас 199 игр и 117 голов за сборную.

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Источник: ElDesmarque
Чемпионат мира Алжир Аргентина Месси Лионель
Комментарии (2)
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yruzalskiy
1781512830
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subbotaspartak
1781519209
Не знаю почему болею за Месси, не за Аргентину, за Месси...
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