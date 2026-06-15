Появилась информация о состоянии Месси перед первым матчем на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси готов к игре на чемпионате мира-2026 после восстановления от растяжения мышцы задней поверхности левого бедра.
Капитан аргентинцев тренируется вместе со своими партнерами по команде уже более десяти дней и находится в отличной физической форме.
Сообщается, что Месси выйдет в стартовом составе в матче Аргентины с Алжиром.
- Перед ЧМ-2026 38-летний нападающий пропустил товарищеский матч с Гондурасом и провел более получаса на поле в игре с Исландией (3:0), где забил гол с пенальти.
- Матч Аргентина – Алжир пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск 17 июня.
- На счету Месси сейчас 199 игр и 117 голов за сборную.
Источник: ElDesmarque