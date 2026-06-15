Появилась информация о состоянии Месси перед первым матчем на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси готов к игре на чемпионате мира-2026 после восстановления от растяжения мышцы задней поверхности левого бедра.

Капитан аргентинцев тренируется вместе со своими партнерами по команде уже более десяти дней и находится в отличной физической форме.

Сообщается, что Месси выйдет в стартовом составе в матче Аргентины с Алжиром.