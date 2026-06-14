Бразильцы в восторге от игрока «Зенита»: «Как его вывезти из России?»

Болельщики сборной Бразилии реагируют в соцсетях на игру защитника команды Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 против Марокко (1:1).
Они оставляют следующие комментарии.
«Лучшим игроком в составе сборной Бразилии был работяга Дуглас Сантос. Не ошибался в перехватах, в передачах, отборе. Абсолютно доминировал на левом фланге Как его вывезти из России и сколько это будет стоить?» – написал Bahia Interativo.
«Левый крайний защитник сборной Бразилии не сделал ни одной ошибки и везде успевал. Просто чертовски отличный игрок», – считает Rayo.
«Он получил лучшую оценку в сборной Бразилии и вторую среди всех участников матчах. Очень солидное выступление», – полагает Luis Britto.
- Дуглас Сантос провел на поле весь матч и стал одним из самых заметных игроков в составе бразильцев.
- Его дебют на чемпионатах мира состоялся именно в этой игре.
- Дуглас в «Зените» с 2019 года.
Источник: «Р-Спорт»