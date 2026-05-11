Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Игра состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Сарфо, Калинский, Вешнер Тичич, Сефас, Лесовой, Олусегун.

Главный тренер: Вадим Гаранин

ЦСКА: Тороп, Гаич, Данилов, Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Бандикян, Круговой, Мусаев.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

