Митрюшкин двумя словами охарактеризовал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин дал комментарий после матча с «Балтикой».

«Локо» победил в 29-м туре со счетом 1:0. Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко.

Митрюшкин на 66-й минуте отразил пенальти от Ильи Петрова.

Московская команда набрала 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

– Насколько был трудным пенальти в исполнении Петрова?

– Любой пенальти тяжелый. Рад, что удалось отбить мяч в такой нужный и важный момент для команды. Без них бы тоже ничего не было – они бились, старались. Очень много заблокированных ударов было. Это наша общая, мужская победа.

– Несмотря на игру в меньшинстве практически с начала матча, «Балтика» действовала на равных, а временами даже владела преимуществом. Так ли это было по твоим ощущениям?

– Да. Они напрягали, старались выкинуть это (удаление защитника Кевина Андраде на 12‑й минуте матча) из головы. Тяжело их было вскрыть, они оборонялись очень цепко и хорошо. Мы – молодцы, что выиграли, нужно было забивать второй гол, но, к сожалению, не получилось.