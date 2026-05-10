Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Балтика». Игра состоится 10 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Сильянов, Погостнов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Вера, Карпукас, Воробьeв, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Йенне, Ласерда.

Главный тренер: Андрей Талалаев

