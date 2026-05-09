Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»

Журналист Сергей Егоров анонсировал уход из «Зенита» полузащитника Вильмара Барриоса.
«Думаю, Барриоса в следующем году не будет в «Зените», – сказал Егоров на своем бусти-аккаунте.
- «Зенит» купил колумбийского опорника в феврале 2019 году у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Петербуржцы стали первым европейским клубом для Вильмара, который помимо «Боки» играл в Южной Америке за «Депортес Толима» из Колумбии.
- За семь лет в «Зените» 32-летний футболист провел 258 встреч, забил 3 гола, сделал 7 результативных пасов.
- Контракт Барриоса истекает летом 2027 года.
- На счету Вильмара 57 матчей за сборную Колумбии, один гол.
- «Зенит», проводящий 100-й сезон, борется за чемпионство. До финиша сезона РПЛ осталось два тура.
Источник: «Бомбардир»