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Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»

9 мая, 23:01
7

Журналист Сергей Егоров анонсировал уход из «Зенита» полузащитника Вильмара Барриоса.

«Думаю, Барриоса в следующем году не будет в «Зените», – сказал Егоров на своем бусти-аккаунте.

  • «Зенит» купил колумбийского опорника в феврале 2019 году у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Петербуржцы стали первым европейским клубом для Вильмара, который помимо «Боки» играл в Южной Америке за «Депортес Толима» из Колумбии.
  • За семь лет в «Зените» 32-летний футболист провел 258 встреч, забил 3 гола, сделал 7 результативных пасов.
  • Контракт Барриоса истекает летом 2027 года.
  • На счету Вильмара 57 матчей за сборную Колумбии, один гол.
  • «Зенит», проводящий 100-й сезон, борется за чемпионство. До финиша сезона РПЛ осталось два тура.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (7)
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1778358458
Да там половина команды разбежится, если с фальшаком будет облом,и треть,если он всё-таки случится,к чему всё и катится.
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ZAITZEFF2011
1778365041
У кого Карпов с о сет в бомбардире, чтобы его печатали? Раньше не знал про такого журналюгу.
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Литейный 4 (returned)
1778392990
Егоров видишь ли думает. То же мне инсайд. Гыгыгы
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